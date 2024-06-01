Челси включился в гонку за вратарем сборной Грузии

Лондонский Челси рассматривает трансфер вратаря Валенсии Георги Мамардашвили, пишет Football London.

Напомним, что прошлым летом "синие" купили Роберта Санчеса и Джордже Петровича, однако все равно ищут усиление позиции голкипера.

В клубе не рассчитывают на Кепу, которого летом попробуют продать или отправить в аренду, а Габриэль Слонина также, вероятно, отправится в очередную аренду.

Учитывая, что на Мамардашвили существует высокий спрос, в Челси имеют и запасной план - Филипа Йоргенсена из Вильярреала.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Челси получил предложение из Греции.

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