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Хорватия - Северная Македония 3:0 видео голов и обзор товарищеского матча

Команды провели голевой спарринг.
Вчера, 22:47
Хорватия - Северная Македония / Getty Images
Хорватия - Северная Македония / Getty Images

В понедельник, 3 июня, состоялся товарищеский матч, в котором сошлись сборные Хорватии и Северной Македонии.

Главным героем встречи стал футболист хорватской команды Ловро Майер. Полузащитник оформил дубль.

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В конце встречи Хорватия забила третий мяч в ворота гостей, а автором гола стал Пашалич.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Хорватия - Северная Македония:

Хорватия - Северная Македония 3:0
Голы: Майер, 10, 45, Пашалич, 79

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