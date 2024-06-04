Тренер Порту намерен покинуть клуб, считая, что руководство предало его

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау намерен покинуть клуб, пишет L'Equipe.

Специалист уже в течение некоторого времени интересен многим европейским клубам, но покидать Порту ему не хотелось.

Однако, как оказалось, руководство клуба вело переговоры с помощником Консейсау Витором Бруну за его спиной. Тренер посчитал подобный шаг предательством как со стороны правления, так и со стороны своего помощиника.

Теперь Консейсау хочет покинуть клуб, а также намерен требовать от руководства компенсацию по контракту в полном размере.

Ожидается, что португалец вскоре возглавит Марсель, с которым некоторое время назад продвинулся в переговорах.

Напомним, что Консейсау возглавляет Порту на протяжении семи сезонов, с ним "драконы" трижды выигрывали национальный чемпионат и четырежды кубок страны.

Ранее также Челси официально представил нового тренера.

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