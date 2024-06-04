iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Порту намерен покинуть клуб, считая, что руководство предало его

Сержиу Консейсау должен возглавить Марсель.
Сегодня, 10:30
Сержиу Консейсау / Getty Images
Сержиу Консейсау / Getty Images

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау намерен покинуть клуб, пишет L'Equipe.

Специалист уже в течение некоторого времени интересен многим европейским клубам, но покидать Порту ему не хотелось.

Однако, как оказалось, руководство клуба вело переговоры с помощником Консейсау Витором Бруну за его спиной. Тренер посчитал подобный шаг предательством как со стороны правления, так и со стороны своего помощиника.

Теперь Консейсау хочет покинуть клуб, а также намерен требовать от руководства компенсацию по контракту в полном размере.

Ожидается, что португалец вскоре возглавит Марсель, с которым некоторое время назад продвинулся в переговорах.

Напомним, что Консейсау возглавляет Порту на протяжении семи сезонов, с ним "драконы" трижды выигрывали национальный чемпионат и четырежды кубок страны.

Ранее также Челси официально представил нового тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Харлан сделала заявление касаемо своей карьеры после Олимпиады-2024 Харлан сделала заявление касаемо своей карьеры после Олимпиады-2024
Индонезия - Украина: онлайн трансляция матча Индонезия - Украина: онлайн трансляция матча
Хави думал заменить лучшего бомбардира Барселоны Довбиком Хави думал заменить лучшего бомбардира Барселоны Довбиком
Манчестер Юнайтед попытался подписать хавбека Бенфики Манчестер Юнайтед попытался подписать хавбека Бенфики
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус догнал Беллингема
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды12:25
Харлан сделала заявление касаемо своей карьеры после Олимпиады-2024
Европа12:15
Индонезия - Украина: онлайн трансляция матча
Европа11:54
Хави думал заменить лучшего бомбардира Барселоны Довбиком
Европа11:49
Манчестер Юнайтед попытался подписать хавбека Бенфики
Европа11:45
Голосование за Золотой мяч-2024: Беллингем вернул лидерство, хотя Винисиус очень близко
Европа11:20
В Ливерпуле определились с судьбой одного из ключевых игроков
Европа11:12
Американские владельцы Интера назначили нового президента клуба
Теннис10:52
Украинцы на Ролан Гаррос-2024: Костюк и Киченок сыграет в 1/8 финал парного разряда
Украина10:49
Экс-игрок сборной Украины получил гражданство террористов
Европа10:40
Призывает "поиграть" с ней: Ванда Нара примерила на себя роль геймера в обнаженной фотосессии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK