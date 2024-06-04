Индонезия - Украина: онлайн трансляция матча
На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка группового этапа Tournoi Maurice Revello.
Во вторник, 4 июня, состоится матч между сборными Украины U-23 и Индонезии U-20.
Встреча состоится в рамках турнира Tournoi Maurice Revello, который проходит в Марселе и является частью подготовки к Олимпиаде.
Кроме Индонезии в группу с командой Руслана Ротаня попали Италия, Панама и Япония.
Онлайн трансляция матча Индонезия - Украина
Стартовый свисток запланирован на 19:00 по киевскому времени. Онлайн трансляция матча Индонезия - Украина будет доступна на официальном Youtube-канале УАФ, а также на нашем сайте.
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