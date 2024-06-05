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Реал намерен оформить очередную трансферную бомбу

Дэвис может пополнить ряды мадридского клуба.
Сегодня, 11:49
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Реал продолжает проявлять интерес к фулбеку Баварии Альфонсо Дэвису. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Мадридский клуб работает над трансфером и на этой неделе снова вступил в контакт с представителями игрока.

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При этом, Реал не намерен платить Баварии 50 миллионов евро. Сделка возможна только на выгодных для испанского клуба условиях.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего канадца два гола и пять ассистов в 29 матчах Бундеслиги.

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