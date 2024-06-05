"Спасибо за поддержку": Почеттино попрощался с Челси

Аргентинец пожелал своей бывшей команде всего наилучшего в следующем сезоне.

Бывший главный тренер Челси Маурисио Почеттино оставил прощальное послание фанатам, игрокам и персоналу «синих».

Аргентинский специалист поблагодарил за все, что происходило с ним в клубе и высказал пожелания всего наилучшего своим бывшим подопечным.

Читай также: Челси запретил своему игроку участвовать в Олимпийских играх

"Владельцам и спортивным директорам мы благодарны за возможность вернуться в АПЛ и работать в этом замечательном клубе. Спасибо за поддержку, которую вы оказали нам.

Всем игрокам, персоналу и болельщикам - спасибо.

Мы понимаем, насколько важен для вас этот футбольный клуб, поэтому мы так упорно работаем, чтобы создать вам Челси, которым вы можете гордиться.

Я очень доволен уровнем, которого достигла команда, тем, как игроки и персонал упорно работали, чтобы повысить свои стандарты. Они заслуживают большой похвалы. Надеюсь, вы также почувствовали это в их выступлениях на поле.

Мы знаем, что были взлеты и падения, но мы всегда верили в эту команду и в то, что мы достигнем стабильного уровня.

Я верю, что опыт этого сезона и значительное улучшение, которое мы увидели, только сделают игроков сильнее. Нам было приятно работать со всеми ими, и мы ценим те крепкие связи, которые мы создали в течение последнего года вместе.

Я хочу пожелать вам всем наилучшего в следующем сезоне и в дальнейшем", - написал Маурисио в Instagram.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!