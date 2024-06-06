Караоке и броски в кольцо от Роналду: Джорджина показала, как прошел день рождения детей

Именины у Матео и Евы запомнились всем подписчикам.

Возлюбленная форварда Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовала в соцсетях ряд фото со дня рождения своих детей.

Матео и Ева отметили свое семилетие, а Джорджина показала не только лишь торт, но и само празднование.

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Примечательно, что сам Криштиану на длительное время провел за игрой на автомате, где необходимо было забрасывать мяч в кольцо, а самые маленькие гости бегали по дому и пели караоке.

Источник: instagram.com/georginagio

Источник: instagram.com/georginagio

В свою очередь Роналду-младший вместе со своим другом "рубились" не на шутку в настольный футбол и бильярд.

Источник: instagram.com/georginagio

Источник: instagram.com/georginagio

Напомним, в уже минувшем сезоне на счету 39-летнего форварда Ан-Насра 35 голов и 11 ассистов в 31 матче чемпионата Саудовской Аравии.

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