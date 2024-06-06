iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Караоке и броски в кольцо от Роналду: Джорджина показала, как прошел день рождения детей

Именины у Матео и Евы запомнились всем подписчикам.
Сегодня, 22:48
Семья Роналду / Instagram
Семья Роналду / Instagram

Возлюбленная форварда Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовала в соцсетях ряд фото со дня рождения своих детей.

Матео и Ева отметили свое семилетие, а Джорджина показала не только лишь торт, но и само празднование.

Читай также: Возлюбленная Роналду поделилась горячими фото с отдыха

Примечательно, что сам Криштиану на длительное время провел за игрой на автомате, где необходимо было забрасывать мяч в кольцо, а самые маленькие гости бегали по дому и пели караоке.

Источник: instagram.com/georginagio

Источник: instagram.com/georginagio

В свою очередь Роналду-младший вместе со своим другом "рубились" не на шутку в настольный футбол и бильярд.

Источник: instagram.com/georginagio

Источник: instagram.com/georginagio

Напомним, в уже минувшем сезоне на счету 39-летнего форварда Ан-Насра 35 голов и 11 ассистов в 31 матче чемпионата Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Статьи по теме

Клуб Роналду готов предложить 250 миллионов за двух звезд Манчестер Юнайтед Клуб Роналду готов предложить 250 миллионов за двух звезд Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024 Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Роналду хочет видеть в Ан-Насре легенду Реала Роналду хочет видеть в Ан-Насре легенду Реала
Роналду побил рекорд саудовской лиги по количеству голов в одном сезоне Роналду побил рекорд саудовской лиги по количеству голов в одном сезоне
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа23:39
Довбик рассказал, в каком чемпионате он может продолжить карьеру
Европа23:15
Левандовски может воссоединиться с Ройсом в МЛС
Европа22:48
Караоке и броски в кольцо от Роналду: Джорджина показала, как прошел день рождения детей
Евро-202422:24
Саутгейт прокомментировал выбор состава сборной Англии на Евро-2024
Бокс22:15
"Хотим избежать спорных моментов": В WBC настаивают на увеличении количества судей в реванше Усик - Фьюри
Бокс21:51
"Ему нужен перерыв": Промоутер оценил состояние Фьюри после поражения от Усика
ММА21:49
Бывший чемпион UFC согласился заменить Макгрегора в бою с Чендлером
Европа21:21
Один из лидеров Ливерпуля попал в сферу интересов Барселоны
Теннис21:15
Ролан Гаррос (WTA): Швентек и Паолини встретятся в финале
Европа20:50
Президент Наполи объяснил, почему выбрал Конте новым тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK