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Рома вскоре продлит контракт с легендой клуба

Главный тренер команды Даниэле де Росси согласился на долгосрочное соглашение.
Сегодня, 09:29
Даниэле де Росси / Getty Images
Даниэле де Росси / Getty Images

Итальянская Рома вскоре продлит контракт со своим главным тренером.

Как сообщает Фабрицио Романо, Даниэле де Росси подпишет соглашение на три года. Финансовые детали неизвестны.

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Отмечается, что итальянец согласился на продолжение сотрудничества еще посреди сезона-2023/24, но теперь все формальности официально улажены.

С де Росси в качестве наставника основной команды «волки» сыграли в 28 матчах. Итальянец одержал 14 побед, 6 раз его команда свела матч вничью и 6 раз проиграла во главе с 40-летним специалистом.

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