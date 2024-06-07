Рома вскоре продлит контракт с легендой клуба
Главный тренер команды Даниэле де Росси согласился на долгосрочное соглашение.
Итальянская Рома вскоре продлит контракт со своим главным тренером.
Как сообщает Фабрицио Романо, Даниэле де Росси подпишет соглашение на три года. Финансовые детали неизвестны.
Читай также: Форвард Ромы - вероятная замена Осимхену в Наполи
Отмечается, что итальянец согласился на продолжение сотрудничества еще посреди сезона-2023/24, но теперь все формальности официально улажены.
С де Росси в качестве наставника основной команды «волки» сыграли в 28 матчах. Итальянец одержал 14 побед, 6 раз его команда свела матч вничью и 6 раз проиграла во главе с 40-летним специалистом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!