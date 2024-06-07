Рома вскоре продлит контракт с легендой клуба

Итальянская Рома вскоре продлит контракт со своим главным тренером.

Как сообщает Фабрицио Романо, Даниэле де Росси подпишет соглашение на три года. Финансовые детали неизвестны.

Читай также: Форвард Ромы - вероятная замена Осимхену в Наполи

Отмечается, что итальянец согласился на продолжение сотрудничества еще посреди сезона-2023/24, но теперь все формальности официально улажены.

С де Росси в качестве наставника основной команды «волки» сыграли в 28 матчах. Итальянец одержал 14 побед, 6 раз его команда свела матч вничью и 6 раз проиграла во главе с 40-летним специалистом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!