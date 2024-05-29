Форвард Ромы - вероятная замена Осимхену в Наполи

Нападающий Ромы Ромелу Лукаку может оказаться в Наполи, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что бельгиец все еще принадлежит Челси, которые не прочь его продать, однако у "волков" нет необходимых денег.

Однако Антонио Конте близок к тому, чтобы возглавить Наполи, который летом могут покинуть Виктор Осимхен и кто-нибудь еще из звезд.

Как пишет издание, на место нигерийца Конте хотел бы пригласить Лукаку, с которым ранее работал в Интере. На текущий момент это первый приоритет для итальянского специалиста.

Ранее также сообщалось, что хавбек Ювентуса может продолжить карьеру в АПЛ.

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