Чемпион Германии объявил о первом летнем трансфере
Байер подписал перспективного защитника из французской лиги.
Леверкузенский Байер объявил о первом летнем подписании.
Клуб выплатил около 15 млн евро французского Ренну за Жанюэля Белосьяна.
19-летний французский защитник стал первым подписанием для Байера этим летом.
Белосьян провел в прошлом сезоне провел 27 матчей и отличился одной результативной передачей. Также на счету игрока два матча за юношескую сборную Франции.
Ранее также сообщалось, что Бавария заинтересована в хавбеке сборной Португалии.
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