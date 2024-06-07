Чемпион Германии объявил о первом летнем трансфере

Леверкузенский Байер объявил о первом летнем подписании.

Клуб выплатил около 15 млн евро французского Ренну за Жанюэля Белосьяна.

19-летний французский защитник стал первым подписанием для Байера этим летом.

Белосьян провел в прошлом сезоне провел 27 матчей и отличился одной результативной передачей. Также на счету игрока два матча за юношескую сборную Франции.

Ранее также сообщалось, что Бавария заинтересована в хавбеке сборной Португалии.

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