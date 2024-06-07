Деку заверил Маркеса, что тот сменит Флика за неудачи

Рафаэль Маркес не покинет Барселону, пишет Diario Sport.

Ранее сообщалось, что специалист хотел покинуть каталонский клуб после того, как ему не досталось тренерское кресло главной команды.

Однако в дело вмешался лично Деку, который переубедил Маркеса. Португалец предложил Маркесу удвоенную зарплату, а также некоторые гарантии.

Мексиканец должен будет сменить Флика на тренерском посту, если немецкий специалист не добьется успеха. Однако соглашение Маркес согласился продлить лишь еще на год.

Ранее также сообщалось, что Месси посещал психолога после ухода из Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!