Месси признался, что посещал психолога во время выступлений в Барселоне

Нападающий Интер Майами Лионель Месси заявил, что обращался в свое время к психологу.

"Да, одно время, когда я был в Барселоне. Это было давно. Ходил, никогда раньше не пробовал, скептически относился ко всему этому. Мне это не нравилось. Я человек, который держит все в себе и переваривает как хорошее, так и плохое.

Честно говоря, когда я обратился к психологу, это мне очень помогло. Мне понравилось, это помогает. Но потом я перестал и больше не ходил. Но в тот раз, давно, когда я ходил, это мне помогло".

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"Да, да, есть... У меня есть несколько таких людей, у меня есть друзья, семья, Антонела. Да, думаю, что с возрастом я тоже сильно изменился в этом плане.

Психолог тоже мне помог, я стал гораздо больше делиться всем, что со мной происходит, и стал намного больше открываться перед своими близкими", – сказал аргентинец в интервью Infobae.

Напомним, Месси выступал за Барселону 18 лет, выиграв почти все возможные награды на клубном уровне.

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