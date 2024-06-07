iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси признался, что посещал психолога во время выступлений в Барселоне

Аргентинец поведал весьма интересную историю.
Сегодня, 21:21
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси заявил, что обращался в свое время к психологу.

"Да, одно время, когда я был в Барселоне. Это было давно. Ходил, никогда раньше не пробовал, скептически относился ко всему этому. Мне это не нравилось. Я человек, который держит все в себе и переваривает как хорошее, так и плохое.

Честно говоря, когда я обратился к психологу, это мне очень помогло. Мне понравилось, это помогает. Но потом я перестал и больше не ходил. Но в тот раз, давно, когда я ходил, это мне помогло".

Читай также: Месси высказался о возможности воссоединения с Неймаром в Интер Майами

"Да, да, есть... У меня есть несколько таких людей, у меня есть друзья, семья, Антонела. Да, думаю, что с возрастом я тоже сильно изменился в этом плане.

Психолог тоже мне помог, я стал гораздо больше делиться всем, что со мной происходит, и стал намного больше открываться перед своими близкими", – сказал аргентинец в интервью Infobae.

Напомним, Месси выступал за Барселону 18 лет, выиграв почти все возможные награды на клубном уровне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Психолог

Статьи по теме

Месси высказался о возможности воссоединения с Неймаром в Интер Майами Месси высказался о возможности воссоединения с Неймаром в Интер Майами
Месси высказался о шансах сыграть на следующем Чемпионате мира Месси высказался о шансах сыграть на следующем Чемпионате мира
Левандовски стал целью клуба МЛС Левандовски стал целью клуба МЛС
Барселона обозначила бюджет на трансфер лидера одного из испанских клубов Барселона обозначила бюджет на трансфер лидера одного из испанских клубов
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеский матч с Польшей
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа22:49
Сарри назвал свою главную ошибку в тренерской карьере
Бокс22:31
Богачук согласовал бой с Вирджилом Ортисом
Европа22:23
Чемпион Германии объявил о первом летнем трансфере
Европа22:20
Бавария готова летом расстаться сразу с рядом основных игроков
Европа22:06
Лунин: Я показал, что Реал со мной может выигрывать трофеи
Европа21:55
Милан и ПСЖ поспорят за полузащитника сборной Франции
Формула 121:50
Гран-при Канады: Норрис и две Феррари возглавили первую практику
Шахматы21:46
ФИДЕ приостановила членство росии после иска со стороны Украины
Легкая атлетика21:25
Украинка невероятным образом выиграла бронзу на чемпионате Европы-2024
Европа21:21
Месси признался, что посещал психолога во время выступлений в Барселоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK