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Ювентус готов попрощаться с тремя игроками ради лидера своего конкурента по чемпионату

«Зебры» могут отдать сразу нескольких исполнителей, чтобы получить Тена Купмейнерса.
Сегодня, 12:03
Тен Купмайнерс / Getty Images
Тен Купмайнерс / Getty Images

Итальянский Ювентус продолжает прилагать усилия ради подписания Тена Купмайнерса из Аталанты.

Как сообщает издание TuttoSport, «зебры» продолжают вести сложные переговоры с бергамасками, которые оценивают нидерландца в 60-70 млн евро.

Туринский клуб еще ранее был готов отправить в Бергамо Самуэля Иллинга-Жуниора и Дина Гюйсена, чтобы заполучить Купмайнерса, но этого было все еще недостаточно, чтобы снизить цену до приемлемой для "старой синьоры".

Читай также: Ювентус согласовал условия контракта с одним из открытий Серии А

Теперь руководство местного топ-клуба готово также отдать Аталанте еще и своего форварда Мойзе Кена, большим поклонником которого является главный тренер «богини» Джан Пьеро Гасперини. 

Отметим, что сам Купмайнерс очень хочет перейти в Ювентус и уже согласовал детали контракта, по которому может получать до 4 млн евро за сезон плюс бонусы.

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