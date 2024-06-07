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Ювентус согласовал условия контракта с одним из открытий Серии А

Риккардо Калафьори стал на шаг ближе к переходу в стан "зебр".
Сегодня, 15:11
Риккардо Калафьори / Getty Images
Риккардо Калафьори / Getty Images

Итальянский защитник Риккардо Калафьори может стать вторым после Тьяго Мотты кто летом поедет по маршруту Болонья-Турин.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, защитник согласовал условия контракта с Ювентусом. В случае удачных переговоров с клубом игрока, он подпишет соглашение на 5 лет с зарплатой 2.5 млн евро в сезон.

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"Россоблу" хотят получить за Калафьори 30 млн евро, 15 из которых уйдут швейцарскому Базелю, из которого Болонья приобрела Риккардо в прошлом году за 4 млн евро.

В сезоне-2023/24 футболист провел 37 матчей, забив 2 гола и отдав 5 ассистов. Своей великолепной игрой, как в защите, так и в нападении заслужил вызов на Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус болонья Серия А Риккардо Калафьори

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