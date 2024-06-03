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Обошлось без суда: Ювентус договорился с Аллегри о расторжении контракта

Теперь "старая синьора" сможет официально объявить о назначении Тьяго Мотты.
Вчера, 22:31
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Ювентус на своем официальном сайте объявил о достижении соглашения с Массимилиано Аллегри о досрочном расторжении контракта.

"Бьянконери" сообщили об увольнении 56-летнего итальянца с поста главного тренера в мае на следующий день после победного финала Кубка Италии против Аталанты (1:0).

Клуб посчитал неподобающим поведение Аллегри, которое привело к его удалению по ходу матча. В связи с таким решением Массимилиано готовился даже подать в суд на туринский клуб.

Однако до этого так и не дошло, так как стороны смогли договориться.

"Футбольный клуб Ювентус и Массимилиано Аллегри сообщают о взаимной договоренности о расторжении спортивного контракта по окончании текущего спортивного сезона".

"Клуб, поблагодарив Массимилиано Аллегри за спортивные результаты, достигнутые за годы руководства командой, желает ему всего наилучшего в профессиональном будущем", - говорится в заявлении клуба.

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Массимилиано Аллегри возглавлял Ювентус на протяжении восьми лет (2014-2019, 2021-2024). За это время он привел команду к пяти титулам чемпиона Италии, пяти Кубкам Италии и двум Суперкубкам Италии.

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