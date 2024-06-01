Ювентус сообщил Аллегри о причине отставки, тренер планирует обратиться в суд

Итальянец будет защищать свою честь.

В субботу, 1 июня, Ювентус официально уведомил Массимилиано Аллегри о причине его отставки, утверждает Sky Sport Italia.

Издание пишет, что новости застали итальянского специалиста в Лондоне, куда он приехал на финал Лиги чемпионов.

Ювентус сообщил своему экс-тренеру, что причиной увольнения послужило то, что своим поведением Аллегри разрушил доверительные отношения между ним и руководством клуба.

Еще в день отставки было сообщено, что тренер покинул пост по дисциплинарным причинам. Тогда юристы Аллегри подали протест, но Ювентус его попросту проигнорировал.

Теперь же специалист намерен обратиться в суд, чтобы требовать компенсации за нанесения ущерба его репутации.

Ранее также сообщалось, что Челси подписал контракт с новым тренером.

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