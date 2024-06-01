Ювентус сообщил Аллегри о причине отставки, тренер планирует обратиться в суд
В субботу, 1 июня, Ювентус официально уведомил Массимилиано Аллегри о причине его отставки, утверждает Sky Sport Italia.
Издание пишет, что новости застали итальянского специалиста в Лондоне, куда он приехал на финал Лиги чемпионов.
Ювентус сообщил своему экс-тренеру, что причиной увольнения послужило то, что своим поведением Аллегри разрушил доверительные отношения между ним и руководством клуба.
Еще в день отставки было сообщено, что тренер покинул пост по дисциплинарным причинам. Тогда юристы Аллегри подали протест, но Ювентус его попросту проигнорировал.
Теперь же специалист намерен обратиться в суд, чтобы требовать компенсации за нанесения ущерба его репутации.
Ранее также сообщалось, что Челси подписал контракт с новым тренером.
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