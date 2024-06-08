Президенты Наполи и ПСЖ лично обсуждают трансфер Осимхена

Президенты ПСЖ и Наполи напрямую обсуждают трансфер Виктора Осимхена, утверждает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Mattino.

Аурелио Де Лаурентис и Нассер Аль-Хелаифи лично обсждают условия перехорда нигерийца в парижский клуб.

Отмечается, что между ними очень хорошие отношения, что способствует прогрессу переговоров и повышает вероятность трансфера.

Напомним, что Виктор Осимхен все еще оценивается в 100 млн евро, и примерно такую сумму Наполи будет требовать независимо от процесса перегоров.

Ранее также сообщалось, что Осимхен также входит в сферу интереса саудовских клубов.

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