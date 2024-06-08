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Сын Анчелотти останется в Реале еще минимум на год

Давиде решил закончить карьеру в Мадриде вместе с отцом.
Вчера, 21:33
Давиде Анчелотти / Getty Images
Давиде Анчелотти / Getty Images

Сын и одновременно ассистент Карло Анчелотти Давиде останется в мадридском Реале, утверждает Relevo.

Многие европейские клубы и эксперты считают, что Давиде Анчелотти уже готов к самостотельной работе. Специалист уже получил официальные предложения от Реймса и Лестера.

Оба клуба верят в 34-летнего итальянца и готовы строить свои новые проекты вокруг его личности.

Однако сам Давиде хочет закончить работу в Реале вместе с отцом. То есть, лишь следующим летом итальянец начнет собственную тренерскую карьеру.

Сейчас Анчелотти отказал обоим клубам, однако постарался сделать это так, чтобы двери не остались закрытыми. Хотя через год тренер, вероятно, получит еще не одно предложение.

Ранее также сообщалось, что Реал намерен также сохранить Дани Себальоса.

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