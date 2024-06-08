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Реал не намерен летом отпускать еще одного игрока центра поля

Себальос хочет больше игрового времени.
Сегодня, 21:21
Дани Себельос / Getty Images
Дани Себельос / Getty Images

Полузащитник Реала Дани Себальос планирует покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает Relevo.

27-летний испанец недоволен сокращением игрового времени более чем в два раза по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на обещания главного тренера Карло Анчелотти.

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Себальос также хочет попасть в сборную Испании, но его шансы на это малы из-за нехватки игр.

В свою очередь Реал не хочет отпускать Себальоса после ухода Тони Крооса и готов продать его только при хорошей финансовой сделке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дани Себальос

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