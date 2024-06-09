Челси намерен подписать форварда Манчестер Сити
"Синие" готовят предложение по Хулиану Альваресу.
Лондонский Челси хочет приобрести форварда Манчестер Сити Хулиана Альвареса.
Как сообщает издание TyC Sports, «синие» еще не делали официального предложения, но готовы прислать его в ближайшее время. Детали предложения не сообщаются.
Манчестер Сити не хочет прощаться с 24-летним аргентинцем, но готов все же продать его за сумму в 90 млн евро.
Напомним, ранее сообщалось, что президент мадридского Атлетико опроверг информацию об интересе к Альваресу.
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