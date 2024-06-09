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Челси намерен подписать форварда Манчестер Сити

"Синие" готовят предложение по Хулиану Альваресу.
Сегодня, 11:05
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Лондонский Челси хочет приобрести форварда Манчестер Сити Хулиана Альвареса.

Как сообщает издание TyC Sports, «синие» еще не делали официального предложения, но готовы прислать его в ближайшее время. Детали предложения не сообщаются.

Манчестер Сити не хочет прощаться с 24-летним аргентинцем, но готов все же продать его за сумму в 90 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что президент мадридского Атлетико опроверг информацию об интересе к Альваресу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити

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