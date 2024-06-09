iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуринью: Если бы на Евро могли сыграть две сборные Португалии, то вторая бы тоже претендовала на победу

Местный специалист уверен в силе футболистов.
Сегодня, 12:52
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Наставник Фенербахче Жозе Моуринью высказался о силе потчоного состава сборной Португалии.

По словам специалиста, если бы португальцы могли отправить две сборные, то и вторая претендовала бы на победу на Евро-2024, но при этом требовать этого невозможно.

Читай также: Моуринью назвал своих фаворитов Евро-2024

«Требуется» - сложное слово в футболе. От них требуются амбиции - это да. Иногда грань между победой и невыигрышем тонкая. Дело может дойти до пенальти.

Я не буду говорить о фаворитизме, но это очень сильная команда. Если бы можно было выставить от нас две команды, вторая бы тоже претендовала на чемпионство", - цитирует Жозе издание O Jogo.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

В Германии арестовали подозреваемого в планировании теракта на Евро-2024 В Германии арестовали подозреваемого в планировании теракта на Евро-2024
Форвард Атлетико может перейти в Ювентус Форвард Атлетико может перейти в Ювентус
"Даже не были близки к победе": Тренер Уайлдера прервал молчание после сокрушительного поражения от Чжилея "Даже не были близки к победе": Тренер Уайлдера прервал молчание после сокрушительного поражения от Чжилея
Арсенал может приобрести экс-форварда Челси и Ливерпуля Арсенал может приобрести экс-форварда Челси и Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202415:20
В Германии арестовали подозреваемого в планировании теракта на Евро-2024
Европа15:01
Форвард Атлетико может перейти в Ювентус
Бокс14:58
"Даже не были близки к победе": Тренер Уайлдера прервал молчание после сокрушительного поражения от Чжилея
Европа14:37
Арсенал может приобрести экс-форварда Челси и Ливерпуля
Европа14:22
Довбик рассказал, в чем сборной Украины нужно прибавить после поражения от Польши
Евро-202414:00
Африканцы Роналду и Педри и немец из Узбекистана: откуда родом участники Евро-2024
Европа13:59
Экс-игрок Арсенала рассказал о предложении присоединиться к штабу Артеты
Европа13:30
Экс-тренер Челси может возглавить новичка АПЛ
Европа13:25
Молдова - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Бокс13:15
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK