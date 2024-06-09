Моуринью: Если бы на Евро могли сыграть две сборные Португалии, то вторая бы тоже претендовала на победу
Местный специалист уверен в силе футболистов.
Наставник Фенербахче Жозе Моуринью высказался о силе потчоного состава сборной Португалии.
По словам специалиста, если бы португальцы могли отправить две сборные, то и вторая претендовала бы на победу на Евро-2024, но при этом требовать этого невозможно.
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«Требуется» - сложное слово в футболе. От них требуются амбиции - это да. Иногда грань между победой и невыигрышем тонкая. Дело может дойти до пенальти.
Я не буду говорить о фаворитизме, но это очень сильная команда. Если бы можно было выставить от нас две команды, вторая бы тоже претендовала на чемпионство", - цитирует Жозе издание O Jogo.
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