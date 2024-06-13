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Футбол

В Британии создали специальное подразделение против оскорблений футболистов в соцсетях

FA решила действовать решительно.
Вчера, 18:02
Getty Images
Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) профинансировала создание нового подразделения полиции, пишет The Guardian.

Оно будет расследовать оскорбления футболистов в социальных сетях, а также привлекать виновных к ответственности.

Подобная инициатива обошлась FA в примерно 25 тысяч фунтов, однако окончательная цифра будет зависеть от количества возбужденных дел.

"Очевидно, мы постоянно обсуждаем этот вопрос с игроками, и теперь мы поступаем по-новому. Раньше мы собирали все данные, чтобы передать их полиции для судебного преследования. Но на этот раз мы пошли дальше и фактически профинансировали подразделение британской полиции, которое затем будет осуществлять судебное преследование.

Мы платим за то, чтобы судебное преследование произошло, чтобы убедиться, что виновных привлекут к ответственности", - заявил глава FA Марк Буллингем.

Ранее также сообщалось, что прокуратура Испании требует пяти лет заключения для Карло Анчелотти.

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