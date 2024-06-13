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Прокуратура Испании требует пять лет тюрьмы для Анчелотти

Итальянец обвиняется в налоговом мошенничестве.
Вчера, 17:26
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Прокуратура Испании требует ужесточить наказание для главного тренера Реала Карло Анчелотти, пишет El Mundo.

Напомним, ранее итальянского специалиста обвинили в сокрытие налогов на сумму более 1 млн евро.

По версии следствия, Анчелотти укрывал доходы от имиджевых прав через офшоры на Британских Виргинских островах. Карло получил более двух миллионов евро от Реала за имиджевые права, а также провел несколько контрактов на общую сумму 2,5 млн евро через одну и ту же компанию.

Считается, что в 2014 году тренер совершил налоговое мошенничество на 300 тысяч евро, а в 2015 году - на почти 700 тысяч. Суммарно за эти преступления итальянцу грозит около пяти лет тюремного заключения.

Сторона Анчелотти заявила, что тренер внес требуемый залог, тем самым покрыв значительную часть суммы. Это должно стать смягчающим обстоятельством для тренера.

Ранее также сообщалось, что Реал интересуется чемпионом мира.

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