Гризманн: Мы должны пройти в финал Евро, ведь он пройдет в День взятия Бастилии

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о мотивации "Les Bleus" на Евро-2024.

По словам Гризманна, коллектив Дидье Дешама должен сыграть в финале Евро, ведь он пройдет в национальный французский праздник - День взятия Бастилии.

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"Думаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Затем есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия. Сильных команд много. Этот чемпионат будет действительно напряженным.

Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов, а остальное будет зависеть от везения. Мы знаем, что финал 14 июля - в День взятия Бастилии, поэтому мы должны быть там. Все зависит от нас", - заявил Гризманн

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