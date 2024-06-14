Реал опережает другие клубы в гонке за самого дорогого игрока чемпионата Аргентины

Мадридский Реал опережает Барселону и Челси в подписании игрока Ривер Плейта Франко Мастантуоно, пишет As.

16-летняя звезда Ривер Плейта имеет самые большие отступные в чемпионате Аргентины - 45 млн евро. И клуб намерен получить практически всю эту сумму.

Реал ведет неформальные переговоры с клубом, пока еще не было ни официального предложения, ни переговоров с самим игроком. И даже несмотря на это, считается, что именно мадридский клуб является фаворитом.

Ожидается, что сделка будет осуществлена по "формуле Эндрика". То есть в виде оплаты части отступных фиксированной суммой плюс в виде бонусов и процента от перепродажи.

Оба клуба не спешат с трансфером, ожидается, что все решиться лишь следующим летом. При этом Мастантуоно имеет итальянское гражданство и может присоединиться к любому клубу до своего совершеннолетия.

Ранее также сообщалось, что Жирона уже совершила первый летний трансфер.

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