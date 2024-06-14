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Жирона усилила центр защиты игроком сборной Чехии

Ладислав Крейчи стал одноклубником украинского дуэта.
Вчера, 20:01
Ладислав Крейчи / Getty Images
Ладислав Крейчи / Getty Images

Каталонська Жирона оголосила про підписання захисника збірної Чехії.

25-річний Ладіслав Крейчі став новим одноклубником Циганкова та Довбика. Принаймні, поки обидва українці ще в Жироні.

За Крейчі Жирона виплатила 12 млн євро празькій Спарті, за яку захисник провів у минулому сезоні 39 матчів, забивши 11 голів і віддавши 7 асистів.

Також Ладіслав стабільно викликається в національну збірну в останні роки, за яку встиг провести 10 матчів, забивши три голи.

Раніше також повідомлялося, що ПСЖ підписав воротаря з країни-терориста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

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