Жирона усилила центр защиты игроком сборной Чехии
Ладислав Крейчи стал одноклубником украинского дуэта.
Каталонська Жирона оголосила про підписання захисника збірної Чехії.
25-річний Ладіслав Крейчі став новим одноклубником Циганкова та Довбика. Принаймні, поки обидва українці ще в Жироні.
BENVINGUT LADISLAV! 👋— Girona FC (@GironaFC) June 14, 2024
За Крейчі Жирона виплатила 12 млн євро празькій Спарті, за яку захисник провів у минулому сезоні 39 матчів, забивши 11 голів і віддавши 7 асистів.
Також Ладіслав стабільно викликається в національну збірну в останні роки, за яку встиг провести 10 матчів, забивши три голи.
Раніше також повідомлялося, що ПСЖ підписав воротаря з країни-терориста.
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