Капитан Байера готов уйти из клуба бесплатно в 2025 году, если его не продадут в Баварию

Джонатан Та принял решение продолжить свою карьеру в Мюнхене, этим летом или через год.

Капитан Байера Джонатан Та хочет присоединиться к Баварии этим летом.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, команды пока что далеки от согласования трансфера 28-летнего центрбека сборной Германии.

"Фармацевты" по-прежнему желают получить за лидера своей обороны большую сумму, на что не согласны "ротен", ведь контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

По информации источника, если же клубам не удастся договориться, Та готов подождать год до истечения срока действия соглашения с Байером.

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Тогда он перейдет в Баварию на правах свободного агента. Сообщается, что футболист готов подписать контракт до лета 2029 года.

После оформления трансфера Хироки Ито из Штутгарта мюнхенский коллектив подходит к переговорам с чемпионом Германии "стратегически и без стресса".

В прошедшем сезоне Джонатан Та принял участие в 48 матчах во всех турнирах, отметившись шестью голами и одним ассистом.

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