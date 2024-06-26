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Один из лучших бомбардиров Бундеслиги определился со следующим клубом

Серу Гирасси близок к переходу в Боруссию.
Сегодня, 20:20
Серу Гирасси / Getty Images
Серу Гирасси / Getty Images

Нападающий Штутгарта Серу Гирасси дал согласие на переход в Боруссию, пишет Фабрицио Романо

Инсайдер раскрыл, что "шмели" в течени нескольких месяцев вели с форвардом переговоры и лишь сейчас сумели его убедить.

При этом Боруссии еще предстоит провести переговоры со Штутгартом, однако здесь не ожидается задержек.

Немецкий клуб готов покрыть отступные Гирасси в размере 17,5 млн евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Гирасси стал вторым бомбардиром Бундеслиги, уступив лишь Харри Кейну – в 28 матчах за Штутгарт форвард отметился 28 голами и 2 ассистами. 

Ранее также сообщалось, что РБ Лейпциг готов серьезно потратиться на усиление состава.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серу Гирасси

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