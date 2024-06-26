Один из лучших бомбардиров Бундеслиги определился со следующим клубом
Серу Гирасси близок к переходу в Боруссию.
Нападающий Штутгарта Серу Гирасси дал согласие на переход в Боруссию, пишет Фабрицио Романо.
Инсайдер раскрыл, что "шмели" в течени нескольких месяцев вели с форвардом переговоры и лишь сейчас сумели его убедить.
При этом Боруссии еще предстоит провести переговоры со Штутгартом, однако здесь не ожидается задержек.
Немецкий клуб готов покрыть отступные Гирасси в размере 17,5 млн евро.
Напомним, что в прошлом сезоне Гирасси стал вторым бомбардиром Бундеслиги, уступив лишь Харри Кейну – в 28 матчах за Штутгарт форвард отметился 28 голами и 2 ассистами.
Ранее также сообщалось, что РБ Лейпциг готов серьезно потратиться на усиление состава.
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