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Новичок Серии А собирается подписать чемпиона мира по футболу

Сеск Фабрегас хочет собрать в Комо очень интересный состав.
Сегодня, 10:57
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Новичок итальянской Серии А Комо нацелился на подписание Рафаэля Варана.

Как сообщает Маттео Моретто, коллектив Сеска Фабрегаса провел переговоры с французским центрбеком. Их детали пока неизвестны.

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Также отмечается. что у Варана есть предложения от других клубов, но каких именно не разглашается.

Ранее стало известно о намерениях Комо подписать Матса Хуммельса в качестве свободного агента, а также об оформлении трансфера Андреа Белотти за 4.5 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Варан Серия А Комо

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