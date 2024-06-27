Новичок Серии А собирается подписать чемпиона мира по футболу
Сеск Фабрегас хочет собрать в Комо очень интересный состав.
Новичок итальянской Серии А Комо нацелился на подписание Рафаэля Варана.
Как сообщает Маттео Моретто, коллектив Сеска Фабрегаса провел переговоры с французским центрбеком. Их детали пока неизвестны.
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Также отмечается. что у Варана есть предложения от других клубов, но каких именно не разглашается.
Ранее стало известно о намерениях Комо подписать Матса Хуммельса в качестве свободного агента, а также об оформлении трансфера Андреа Белотти за 4.5 млн евро.
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