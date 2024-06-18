Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда-сенсацию из Серии А
Зиркзее попал в сферу интересов "красных дьяволов".
Манчестер Юнайтед заинтересован в Джошуа Зиркзее из Болоньи, об этом сообщает издание The Athletic.
Клуб ведет переговоры с его представителями и рассматривает возможность отправки запроса в стан "бордовых". Отступные за игрока составляют 40 млн евро.
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При этом, Зиркзее связывают с возможным переходом в Милан. Игрок уже согласовал контракт с "россонери".
Напомним, в прошлом сезоне Серии А на счету 23-летнего нидерландца 11 голов и 4 ассиста в 34 матчах.
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