Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда-сенсацию из Серии А

Манчестер Юнайтед заинтересован в Джошуа Зиркзее из Болоньи, об этом сообщает издание The Athletic.

Клуб ведет переговоры с его представителями и рассматривает возможность отправки запроса в стан "бордовых". Отступные за игрока составляют 40 млн евро.

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При этом, Зиркзее связывают с возможным переходом в Милан. Игрок уже согласовал контракт с "россонери".

Напомним, в прошлом сезоне Серии А на счету 23-летнего нидерландца 11 голов и 4 ассиста в 34 матчах.

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