Реал объявил об уходе нападающего
Мадридский Реал официально сообщил о том, что Хоселу покинул мадридский клуб.
Пресс-служба "сливочных" отметила вклад игрока в успех команды.
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"Реал Мадрид достиг соглашения с Аль-Гарафа о переходе нашего игрока. Хоселу стал важным игроком, позволившим выйти в финал на Уэмбли и завоевать пятнадцатую Лигу Чемпионов.
Реал Мадрид благодарит Хоселу за его профессионализм и верность клубу, а также выражает свою любовь ему и его семье, желая им удачи на новом этапе их жизни".
В прошлом сезоне Хоселу провел 49 матчей за Реал, в которых забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи.
Ранее Реал объявил об уходе Начо Фернандеса.
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