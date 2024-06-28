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Реал объявил об уходе нападающего

Клуб отпустил Хоселу, который помог команде выиграть несколько трофеев.
Сегодня, 20:11
Хоселу / Getty Images
Хоселу / Getty Images

Мадридский Реал официально сообщил о том, что Хоселу покинул мадридский клуб.

Пресс-служба "сливочных" отметила вклад игрока в успех команды.

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"Реал Мадрид достиг соглашения с Аль-Гарафа о переходе нашего игрока. Хоселу стал важным игроком, позволившим выйти в финал на Уэмбли и завоевать пятнадцатую Лигу Чемпионов. 

Реал Мадрид благодарит Хоселу за его профессионализм и верность клубу, а также выражает свою любовь ему и его семье, желая им удачи на новом этапе их жизни".

В прошлом сезоне Хоселу провел 49 матчей за Реал, в которых забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Реал объявил об уходе Начо Фернандеса.

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