iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Определилось место проведения финала Чемпионата мира-2030

Поединок пройдет на Сантьяго Бернабеу.
Сегодня, 00:59
Сантьяго Бернабеу / Getty Images
Сантьяго Бернабеу / Getty Images

В ФИФА определились с местом проведения финала Чемпионата мира, который состоится в 2030 году.

Как сообщает Marca, поединок пройдет на домашнем стадионе мадридского Реала Сантьяго Бернабеу. Официально решение примут на одном из ближайших конгерсов организации.

Читай также: Хавбек Реала принял решение покинуть клуб

На проведение финала также пртендовали Камп Ноу и марокканская арена Касабланка. Полный список стадионов, на которых пройдут матчи должны объявить до 31 июля.

Основными хозяевами будут Испания, Марокко и Португалия. По одному матчу также примут Аргентина, Парагвай и Уругвай.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира Сантьяго Бернабеу

Статьи по теме

Определились все участники чемпионата мира-2024 по футзалу Определились все участники чемпионата мира-2024 по футзалу
Босния и Герцеговина - Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора Евро-2024
Сборные друзей россии проиграли свои полуфиналы чемпионата мира по пляжному футболу Сборные друзей россии проиграли свои полуфиналы чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная Украины заняла последнее место в группе на ЧМ по настольному теннису Сборная Украины заняла последнее место в группе на ЧМ по настольному теннису
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Определилось место проведения финала Чемпионата мира-2030
Евро-202400:17
Игрок сборной Германии: Смотреть наш матч против Испании будет интересно абсолютно всем
Вчера, 23:45
Европа23:45
Судаков попал в сборную самых дорогих футболистов за пределами топ-5 лиг
Теннис23:15
Ястремская победила представильницу Франции с росийскими корнями на Уимблдоне
Европа22:59
Игрок соперника сборной Украины на Евро перейдет в чемпионат Саудовской Аравии
Другие страны22:39
Месси попал в символическую сборную группового этапа Копы Америка
Европа21:59
Клуб АПЛ потроллил известного инсайдера в видео-представлении своего новичка
Украина21:37
Новичок Динамо: Было неожиданно получить приглашение от такого клуба
Европа20:59
Бенфика Трубина собирается вернуть своего звездного воспитанника
Европа20:18
Шахтер близок к подписанию хорватского полузащитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK