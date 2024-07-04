Определилось место проведения финала Чемпионата мира-2030

В ФИФА определились с местом проведения финала Чемпионата мира, который состоится в 2030 году.

Как сообщает Marca, поединок пройдет на домашнем стадионе мадридского Реала Сантьяго Бернабеу. Официально решение примут на одном из ближайших конгерсов организации.

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На проведение финала также пртендовали Камп Ноу и марокканская арена Касабланка. Полный список стадионов, на которых пройдут матчи должны объявить до 31 июля.

Основными хозяевами будут Испания, Марокко и Португалия. По одному матчу также примут Аргентина, Парагвай и Уругвай.

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