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Хавбек Реала принял решение покинуть клуб

Себальос готов к смене команды.
Сегодня, 14:20
Дани Себальос / Getty Images
Дани Себальос / Getty Images

Дани Себальос решил покинуть Реал Мадрид этим летом. Об этом сообщает издание The Athletic.

27-летний испанец намерен продолжить карьеру в Ла Лиге, несмотря на интерес нескольких клубов к его услугам.

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Реал не планирует снижать требования по трансферной стоимости игрока, считая, что его зарплата выше возможностей большинства испанских клубов.

В случае ухода Себальоса, "сливочные" не будут искать замену на позиции полузащитника, предпочитая использовать в основной команде Марио Мартина или Нико Паса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дани Себальос

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