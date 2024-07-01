Хавбек Реала принял решение покинуть клуб

Дани Себальос решил покинуть Реал Мадрид этим летом. Об этом сообщает издание The Athletic.

27-летний испанец намерен продолжить карьеру в Ла Лиге, несмотря на интерес нескольких клубов к его услугам.

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Реал не планирует снижать требования по трансферной стоимости игрока, считая, что его зарплата выше возможностей большинства испанских клубов.

В случае ухода Себальоса, "сливочные" не будут искать замену на позиции полузащитника, предпочитая использовать в основной команде Марио Мартина или Нико Паса.

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