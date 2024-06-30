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Реал считает, что вероятность перехода Лунина в другой клуб возросла

Андрей, похоже, все же не продлит контракт с мадридцами.
Сегодня, 18:28
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал готовится к тому, чтобы претерпеть изменения во вратарской линии летом этого года.

Как сообщает журналист RadioMarca Рамон Альварес де Мон, "сливочные" сейчас считают уход Андрея Лунина из стана "сливочных" более вероятным чем когда-либо.

Ранее также была инфомрация, что Реал планирует выкупить Кепу в случае трансфера украинского голкипера в другую команду, однако, планировалось, что Андрей поедет в предсезонное турне вместе с коллективом Карло Анчелотти.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий Реала перебрался в катарский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Андрей Лунин

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