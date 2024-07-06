Определились сроки восстановления лидера сборной Испании

Жесткая игра Крооса отправила в лазарет Педри на долгий срок.

Педри пропустит от месяца до полутора из-за травмы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

21-летнего полузащитника сборной Испании заменили на восьмой минуте четвертьфинального матча Евро-2024 против Германии (2:1).

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Полузащитник пытался продолжить играть, но вскоре был вынужден покинуть поле. Королевская испанская футбольная федерация сообщила о растяжении связок левого колена у хавбека.

Напомним, на чемпионате Европы Педри провел четыре матча, в который сумел отличиться одним ассистом.

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