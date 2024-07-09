Мать экс-игрока клубов Серии А и Бундеслиги обвиняет его в убийстве сестры

Мать игрока Крус Асул Карлоса Сальседо, который ранее играл за Фиорентину и Айнтрахт обвиняет его в убийстве сестры Паолы Сальседо, которая была достаточно известной ведущей и моделью в Мексике.

Как сообщает журналист Карлос Хименес, Паолу убили в конце июня на выходе из цирка, куда она привела своего сына.

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По версии прокуратуры, ее убили Мигель Анхель по прозвищу "Эль Пекас" и Хосе Ивана. Злоумышленники якобы пытались ограбить девушку для того, чтобы приобрести себе запрещенные вещества, но она сопротивлялась, поэтому, они сделали в нее несколько выстрелов, что повлекло ее смерть.

Мексиканские правоохранители также распространили видео с того дня, на котором видно действия правонарушителей.

LOS DISPAROS Q MATARON a PAOLA SALCEDO

Así se escucharon 6 detonaciones y un grito afuera de este circo en @HuixquiGob

Paola estaba con su hijo cuando la balearon.@FiscaliaEdomex ya detuvo a 2,

pero familia de Paola insiste en q su hermano @Csalcedojr ordenó el crimen. pic.twitter.com/M9Zr1QMNrf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 6, 2024

Однако, у матери Паолы и Карлоса Сальседо Мария Исабель Эрнандес Наварро имеет другую версию. По ее мнению, настоящим заказчиком убийства является Карлос и его жена Андреа Наварро. Между братом и сестрой был длительный конфликт, который со временем только "разгорался" особенно когда Карлос выступал за Айнтрахт. Тогда он обвинил Паолу в том, что она хочет осветить личные семейные вещи, чтобы стать более популярной, что привело к сильному спору между ними

При этом, Карлос собирается сменить клубную прописку, покинув местный чемпионат. По мнению матери, он хочет этого именно для того, чтобы избежать правосудия за содеянное.

Сальседо выступал за Фиорентину с 2016 по 2017, а за Айнтрахт с 2017 по 2019.

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