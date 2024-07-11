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Клопп отказался возглавлять известную сборную

Немец недавно закончил тренировать в Ливерпуле.
Вчера, 23:50
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не спешит возвращаться в футбол.

Как сообщает The Athletic, немецкий специалист отказался возглавлять сборную США.

Клопп получил предложение путем переговоров через посредников, однако Юрген сразу отказался, ведь хочет отдохнуть от футбола.

Напомним, немец покинул Ливерпуль по окончанию текущего сезона.

Ранее Ван Дейк намекнул, что может завершить карьеру в сборной Нидерландов и покинуть Ливерпуль

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