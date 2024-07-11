Ван Дейк намекнул, что может завершить карьеру в сборной Нидерландов и покинуть Ливерпуль
Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о своем будущем.
По словам 33-летнего футболиста, он рассматривает возможность покинуть Ливерпуль и завершить карьеру в национальной команде.
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"Ничего о своем будущем не знаю. Летом я хорошо подумаю и по поводу дальнейших выступлений за сборную, и по поводу клубных дел.
У меня был эмоциональный сезон в Ливерпуле, а после этого большие эмоции на Евро", - приводит слова футболиста The Athletic.
Контракт ван Дейка с Ливерпулем истекает в следующем году.
Ранее сообщалось, что бывшую звезду сборной Нидерландов подозревают в отмывании денег для наркоторговцев.
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