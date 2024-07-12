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Нэвилл - о пенальти в матче Англия - Нидерланды: Это абсолютный позор

Англичанин считает, что его сборная не должна была бить 11-метровый.
Сегодня, 17:07
Гари Нэвилл / Getty Images
Гари Нэвилл / Getty Images

Экс-защитник сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Нэвилл высказался о спорном эпизоде в полуфинале Евро-2024.

По словам Нэвилла, "три льва" не должны были получать право на пробитие пенальти в первом тайме.

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"Как защитник, я считаю, что это пенальти было абсолютным позором", - сказал Гари в эфире телеканала TNT Sports.

Отметим, что на 17-ой минуте матча Гарри Кейн добивал мяч в ворота после заблокированного удара от Букайо Саки. Кейн ударил выше ворот, но во время удара ему по ноге попал Дензел Думфрис, который пытался помешать форварду.

Феликс Цвайер пересмотрел эпизод на VAR и назначил пенальти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гари Нэвилл

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Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

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