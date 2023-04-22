Hэвилл: Зинченку лучше разбираться с центрбэками, чем созывать всю команду для разговора

В рамках 32 тура чемпионата Англии Арсенал встретился с Саутгемптоном (3:3).

По ходу матча "канониры" проигрывали 0:2. После второго гола Александр Зинченко на правах одного из лидеров созвал команду для разговора.

На поступок украинца в эфире Sky Sports отреагировал Гари Нэвилл, назвав это очень странным решением.

"Все шокированы на стадионе. Зинченко созывает всю команду для разговора на поле. Ему лучше разобраться с центрбеками, а не собирать всю команду.

Это очень странно. Очень странно. Эдегор спорит с ним, спрашивает "что происходит", но все это немного странно", - сказал англичанин.

Стоит отметить, что несмотря на ничью в прошедшем матче Арсенал продолжает возглавлять турнирную таблицу, однако, у Ман Cити на 2 матча меньше.