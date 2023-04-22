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Арсенал - Саутгемптон: обзор и результат матча чемпионата Англии 21.04.2023

"Канониры" подарили массу эмоций фанатам, которые наверняка были бы благодарны, если бы матч был спокойнее.
Сегодня, 00:09
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

В рамках 32 тура чемпионата Англии Арсенал встретился с явным аутсайдером в лице Саутгемптона.

"Канониры" ошарашили своих болельщиков, пропустив дважды в начале встречи. Примечательно, что один из голов забил экс-игрок лондонцев Тео Уолкотт.

Затем Габриэль Мартинелли отыграл один мяч, но это был последний до перерыва гол в этом матче.

После возобновления встречи "святые" неожиданно вернули себе былое преимущество благодаря забитому мячу Дуэ Чалеты-Цара.

Однако, победить гостям, как оказалось, было не сужденно, ведь на 88 и 90 минутах отличились Мартин Эдегор и Букайо Сака соответственно, сравняв счет.

Уже в компенсированное время Леонардо Троссар опасно пробивал издали, а Габриэль Жезус надеялся заработать пенальти, но и хозяевам победить в итоге тоже не удалось.

Статистика матча чемпионата Англии Арсенал - Саутгемптон

Арсенал - Саутгемптон 3:3

Голы: Мартинелли, 20, Эдегор, 88, Сака, 90 - Алькарас, 1, Уолкотт, 14, Чалета-Цар, 71

xG: 3.06 - 1.52
Владение мячем: 74% - 26%
Удары: 26 - 8
Удары в створ: 6 - 6

Арсенал: Рамсдейл - Б. Уайт, Голдинг, Габриэль, Зинченко (Нкетиа, 72) - Эдегор, Парти, Виейра (Троссар, 57) - Сака, Жезус, Мартинелли (Нельсон, 85).

Саутгемптон: Базуну - Уокер-Питерс, Беднарек (Чалета-Цар, 41), Белла-Котчап, Перро - Алькарас (Лянко, 46), Уорд-Прауз, Лавия (Диалло, 86), Эльюнусси - Уолкотт (Онуачу, 77), А. Армстронг (Сулеман, 77).

Предупреждения: Зинченко, Диалло - Алькарас, Перро, Уокер-Питерс, А. Армстронг

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саутгемптон АПЛ Арсенал Лондон

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