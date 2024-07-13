Экс-тренер сборной Украины будет работать с бывшим тренером Шахтера

Мальдера сосредоточился на работе в Марселе.

Итальянский футбольный тренер Андреа Мальдера сообщил, что войдет в тренерский штаб Марселя.

Специалист будет работать вместе с Роберто Де Дзерби, который ранее тренировал Шахтер.

"Готов к новому и захватывающему приключению", - написал Андреа.

Напомним, Мальдера работал в сборной Украины с 2016 по 2021 вместе с Андреем Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шахтер выиграл дело у турецкого гранда по трансферу своего экс-игрока.

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