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Экс-тренер сборной Украины будет работать с бывшим тренером Шахтера

Мальдера сосредоточился на работе в Марселе.
Сегодня, 15:35
Андреа Мальдера и Роберто Де Дзерби / Getty Images
Андреа Мальдера и Роберто Де Дзерби / Getty Images

Итальянский футбольный тренер Андреа Мальдера сообщил, что войдет в тренерский штаб Марселя.

Специалист будет работать вместе с Роберто Де Дзерби, который ранее тренировал Шахтер.

"Готов к новому и захватывающему приключению", - написал Андреа.

Напомним, Мальдера работал в сборной Украины с 2016 по 2021 вместе с Андреем Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шахтер выиграл дело у турецкого гранда по трансферу своего экс-игрока.

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