Ширер: Вероятно, это будет последняя игра Саутгейта

Легенда сборной Англии Алан Ширер считает, что Гарет Саутгейт может оставить пост главного тренера национальной команды.

Напомним, накануне англичане уступили в финале Евро-2024 Испании, что стало для них вторым подряд проигранным финалом.

"Я подозреваю, что он может уступить пост главного тренера кому-нибудь другому. Вероятно, это будет последняя игра Саутгейта.

Дома нас ждет большое разочарование. Да, мы могли бы играть в более атакующий футбол, но мы вышли в финал. Когда вы так близко, необходимо переступать черту.

Реальность такова, что он вывел нас в финал три года назад и сделал то же самое сейчас, но так и не выиграл. Это причинит ему боль, и, возможно, он решит, что пришло время для кого-то другого", - цитирует Ширера Daily Mail.

Ранее также Кукурелья ответил на критику Невилла.

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