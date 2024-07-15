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Ширер: Вероятно, это будет последняя игра Саутгейта

Экс-форвард считает, что тренеру пора уйти.
Сегодня, 12:57
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Легенда сборной Англии Алан Ширер считает, что Гарет Саутгейт может оставить пост главного тренера национальной команды.

Напомним, накануне англичане уступили в финале Евро-2024 Испании, что стало для них вторым подряд проигранным финалом.

"Я подозреваю, что он может уступить пост главного тренера кому-нибудь другому. Вероятно, это будет последняя игра Саутгейта.

Дома нас ждет большое разочарование. Да, мы могли бы играть в более атакующий футбол, но мы вышли в финал. Когда вы так близко, необходимо переступать черту.

Реальность такова, что он вывел нас в финал три года назад и сделал то же самое сейчас, но так и не выиграл. Это причинит ему боль, и, возможно, он решит, что пришло время для кого-то другого", - цитирует Ширера Daily Mail.

Ранее также Кукурелья ответил на критику Невилла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алан Ширер Гарет Саутгейт

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