Сатугейт назвал причину ухода из сборной Англии

Бывший главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал свой отставку.

По словам специалиста, он отдал всего себя ради успеха команды, но нужны перемены.

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"Как для любого англичанина, для меня было честью играть за сборную Англии и руководить сборной Англии. Это значило для меня все, и я отдал этой работе всего себя, все, что мог.

Пришло время для перемен и для новой главы в истории Англии. Я покидаю пост главного тренера", - приводит слова тренера Фабрицио Романо в Twitter.

Саутгейт возглавил национальную команду в 2016 году. За это время он вывел Англию в финалы на Евро-2020 и Евро-2024.

Во главе команды провел 102 матча: 64 победы, 20 ничьих и 18 поражений.

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