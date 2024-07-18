Украина - чемпион Европейских университетских игр

Победу удалось вырвать в дополнительное время.

В Дебрецене (Венгрия) прошли Европейские университетские игры.

Сборную Украины по футболу представлял Киевский национальный торгово-экономический университет.

Команда сумела завоевать золото, одолев в финале команду Вюрцбургского университета из Германии со счетом 2:0.

Основное время завершилось вничью (0:0), а в экстра-тайме Руслан Дедух оформил дубль, принеся команде чемпионство.

Отметим, что сегодня, 18 июля, сборная Украины U-19 сыграет против Норвегии в рамках Евро-2024. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

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