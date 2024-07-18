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Клуб АПЛ собирается оформить трансфер экс-игрока Челси и Барселоны

Жоау Феликс нужен команде, которой предстоит сыграть в Лиге чемпионов.
Сегодня, 14:24
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Атлетико не рассчитывает на Жоау Феликса, который стал самым настоящим изгоем в Мадриде.

В том, чтобы избавиться от 24-летнего португальца, "матрасникам" может помочь представитель Английской Премьер-лиги.

Как сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на журналиста Marca Диего Пико, на игрока всерьез претендует Астон Вилла. Бирмингемцы уверены, что они смогут договориться с испанцами о переходе Феликса.

Пока что еще неизвестно, будет ли это еще одна аренда для португальца – Атлетико хотелось бы продать игрока, хотя маловероятно, что кто-то сможет дать те деньги, которые запрашивает мадридский клуб.

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По информации источника, на данном этапе Феликс не является приоритетом для Барселоны, в составе которой он провел прошедший сезон на правах аренды. Если каталонцы и попытаются его вернуть, то только позднее летом.

В любом случае, Атлетико хочет избавиться от Феликса, "кольчонерос" наверняка предпочли бы, чтобы он уехал в Англию.

Ранее появилась информация, что Атлетико возобновил интерес к Артему Довбику после продажи Альваро Мораты в Милан.

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