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Челси намерен купить еще одного голкипера

Джордже Петрович не подходит Мареске по стилю.
Сегодня, 21:12
Роберт Санчес / Getty Images
Роберт Санчес / Getty Images

Лондонский Челси намерен летом подписать себе голкипера, утверждает The Telegraph.

На текущий момент Энцо Мареска решил сделать Роберта Санчеса первым номером команды. Однако в клубе нет уверенности, что Джордже Петрович потянет роль запасного кипера.

Челси оттягивал этот момент, пока тренер оценивал своих киперов, однако теперь нет сомнений, что Санчесу нужна более достойная замена.

Мареска ожидает от вратарей Челси умения выполнять точные передачи и хороших навыков во владении мячом. Испанский кипер идеально подходит, а вот Петрович - кипер другого плана.

Ранее также сообщалось, что середняк АПЛ хочет купить воспитанника Арсенала.

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