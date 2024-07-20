ПСЖ может подписать одноклубника Трубина

Французский ПСЖ может приобрести одного из самых перспективных полузащитников Европы.

Как сообщает Фабрицио Романо, столичный гранд сделал Бенфике предложение по трансферу Жоау Невеша. Финансовые детали неизвестны.

Читай также: Манчестер Юнайтед согласовал личные условия с игроком ПСЖ

Эту информацию итальянский инсайдер опосоредковано подтверждает цитатой Руи Кошты, который рассказывает, что предложение действительно существует, но не уточнил название клуба.

«Есть предложение по Жоау, да. Мы обсуждаем сумму.

Я никогда не говорил, что Жоау уйдет только за 120 млн евро (клаусула в контракте Невеша - прим.)», - заявил спортивный директор „орлов“.

В прошлом сезоне 19-летний хавбек провел 55 матчей, забив 3 гола и отдав 2 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!