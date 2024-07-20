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ПСЖ может подписать одноклубника Трубина

Парижане сделали предложение по трансферу Жоау Невеша.
Сегодня, 18:53
Жоау Невеш / Getty Images
Жоау Невеш / Getty Images

Французский ПСЖ может приобрести одного из самых перспективных полузащитников Европы.

Как сообщает Фабрицио Романо, столичный гранд сделал Бенфике предложение по трансферу Жоау Невеша. Финансовые детали неизвестны.

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Эту информацию итальянский инсайдер опосоредковано подтверждает цитатой Руи Кошты, который рассказывает, что предложение действительно существует, но не уточнил название клуба.

«Есть предложение по Жоау, да. Мы обсуждаем сумму.

Я никогда не говорил, что Жоау уйдет только за 120 млн евро (клаусула в контракте Невеша - прим.)», - заявил спортивный директор „орлов“.

В прошлом сезоне 19-летний хавбек провел 55 матчей, забив 3 гола и отдав 2 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Бенфика Лиссабон Жоау Невеш

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