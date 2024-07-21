В Норвегии фанаты, протестуя против ВАР, забросали поле котлетами

В стране уже давно бушуют протесты против системы видеоповторов.

В 15-м туре чемпионата Норвегии Русенборг и Лиллестрем так и не смогли доиграть свой матч, пишет Eurosport.

Спустя две минуты после начала матча фанаты хозяев начали бросать на поле фискекакеры - местный аналог рыбных котлет. Необычная акция стала протестом против ВАР.

Судья был вынужден увести команды в раздевалку, а когда они снова вышли, то уже фанаты гостей выразили свой протест, закидав поле теннисными мячиками.

🚨🚨🚨 Rosenborg-Lillestrøm: Huge #VAR protest from both sets of fans. Tennisballs🎾 and Fishcakes 🐠 on the pitch. Match abandoned after orders from Norwrgian FA! Conflict just went to a new level pic.twitter.com/EQjkNHhH0K — Fans of the nordics (@TheNordicfans) July 21, 2024

Арибтр вновь увел команды с поля, болельщиков предупредили, но это не помогло. Еще дважды матч прерывался, пока арбитр не решил вовсе его отменить.

Отметим, что в Норвегии это не первый протест против системы видеоповтора. Ранее болельщики также закидывали поле мячиками, а один из матчей был вовсе прерван радиоуправляемой машинкой.

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