Холанд установил очередной голевой рекорд АПЛ

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд установил новый рекорд АПЛ.

Напомним, что накануне форвард отличился в ворота Арсенала, забив свой 10-й гол в текущем сезоне.

Таким образом норвежец стал первым игроком в истории АПЛ, который забил десять голов в стартовых пяти турах.

В этом сезоне Холанд отличился в каждом из пяти матчей, а также записал на свой счет два хет-трика.

Также ранее Артем Довбик стал стал лучшим игроком матча Рома - Удинезе.

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