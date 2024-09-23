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Холанд установил очередной голевой рекорд АПЛ

Норвежский форвард снова переписал историю.
Сегодня, 08:10
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд установил новый рекорд АПЛ.

Напомним, что накануне форвард отличился в ворота Арсенала, забив свой 10-й гол в текущем сезоне.

Таким образом норвежец стал первым игроком в истории АПЛ, который забил десять голов в стартовых пяти турах.

В этом сезоне Холанд отличился в каждом из пяти матчей, а также записал на свой счет два хет-трика.

Также ранее Артем Довбик стал стал лучшим игроком матча Рома - Удинезе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

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